الحكومة البريطانية:جونسون أبلغ ماكرون بأنه لن يطلب إرجاء بريكست

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والمقرّر في 31 تشرين الأول الحالي، مشيراً إلى أنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.
وأوضحت ان جونسون أبلغ ماكرون بأنّه "لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 تشرين الأول".
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