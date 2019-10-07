أكد المدعي العام الاسترالي كريستيان بورتر أن بلاده لن تسلم الباحث الايراني رضا ديهباشي كيفي المتهم بتصدير أجهزة عسكرية أميركية الصنع الى ايران.
وشدد على أنه يتعين في جميع الظروف المتعلقة بهذه القضية عدم تسليم الباحث الايراني للولايات المتحدة. وأوضح ان قراره" يتفق مع القانون الأسترالي كما يتطابق مع الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام بأستراليا بوصفها احدى دول رابطة الكومنولث".
وكانت الولايات المتحدة قد سعت الى تسليم المتهم الايراني الذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كوينزلاند الأسترالية في مجال ابتكار جهاز للكشف عن سرطان الجلد وذلك بعد قيام السلطات الأسترالية باعتقاله عام 2018 ، اثر الكشف عن قيامه بتصدير أجهزة تتعلق بالصواريخ وطائرات الشبح الأميركية الى ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الأسترالي: لن نسلم المتهم الإيراني رضا كيفي للولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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