النائب العام الأسترالي: لن نسلم المتهم الإيراني رضا كيفي للولايات المتحدة

أكد المدعي العام الاسترالي كريستيان بورتر أن بلاده لن تسلم الباحث ال​ايران​ي رضا ديهباشي كيفي المتهم بتصدير أجهزة عسكرية أميركية الصنع الى ايران.

وشدد على أنه يتعين في جميع الظروف المتعلقة بهذه القضية عدم تسليم الباحث الايراني للولايات المتحدة. وأوضح ان قراره" يتفق مع القانون الأسترالي كما يتطابق مع الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام ب​أستراليا​ بوصفها احدى دول رابطة الكومنولث".

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد سعت الى تسليم المتهم الايراني الذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كوينزلاند الأسترالية في مجال ابتكار جهاز للكشف عن سرطان الجلد وذلك بعد قيام السلطات الأسترالية باعتقاله عام 2018 ، اثر الكشف عن قيامه بتصدير أجهزة تتعلق ب​الصواريخ​ وطائرات الشبح الأميركية الى ايران.