البيت الأبيض: الجيش الأميركي لن يشارك أو يدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أعلن ​البيت الابيض​ أن "أسرى داعش المحتجزين لدى ​الجيش الأميركي​ في شمال ​سوريا​ سيصبحون تحت مسؤولية ​تركيا​"، مشيرا الى ان "قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من مقاتلي داعش".

وأكد البيت الابيض أن "الجيش الأميركي لن يشارك ولن يدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوري"، مشيرا الى ان "القوات الأميركية لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في القضاء على داعش هناك".