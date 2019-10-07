شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطى تركى يكسر ذراع مواطن.. والمعارضة التركية تفضح داخلية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، طريقة التعذيب التى تمارسه الشرطة التركية ضد المواطنين الأتراك، كاشفة فى فيديو لها كيف تسبب شرطى تركى فى كسر ذراع أحد المواطنين خلال إلقاء القبض عليه.
وقالت المعارضة التركية، عبر حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر"، إن فيديو بشع متداول بكثرة على السوشيال ميديا في تركيا، يظهر شرطي تركي يحاول اعتقال مواطن فكسر ذراعه وصوت كسر ذراعه واضح.
وأشارت المعارضة التركية عبر حسابها إلى أن الملفت أن الشرطي لم يأبه واستمر في محاولته لاعتقال المواطن.
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