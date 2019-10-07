الان تتابع أوغلو: بيانات نظام أردوغان عن التضخم “كاذبة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن معدلات التضخم الأخيرة التي أعلن عنها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، كاذبة وتفتقر إلى الصحة.

وأشار قليجدار أوغلو في تصريحات صحفية الأحد، إلى أن أرقام التضخم المعلنة في تركيا “لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع”.

والأسبوع الماضي أعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي أن معدلات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول، بلغت 0.99%، والمعدل السنوي 9.26%.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة، قال قليجدار أوغلو: “المؤسسات التي تعلن مثل هذه الأرقام، مملوكة من الحكومة، ويديرها أشخاص محسوبون على النظام، ومن السهل إعلان أية أرقام ما دام ذلك على هوى النظام الحاكم”.

وتابع: “النظام يقول إن معدلات التضخم انخفضت لخانة واحدة، كيف هذا والأسعار في ارتفاع مستمر، والبطالة في ارتفاع هي الأخرى حتى وصل عدد العاطلين عن العمل لنحو 8 ملايين شخص”.

وأضاف قليجدار أوغلو: “نحن الآن أمام نظام يحكم البلاد منذ 17 عامًا منفردًا، ووصل استبداده لدرجة مكنته من إصدار القوانين التي يرغب بها، ويقيل هذا ويعين ذاك، باتت تركيا تدار بالأهواء والولاء، لا بالكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمات”.

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وأكد: “حتى الآن، وعلى مدار 17 عامًا لم تصل البلاد إلى مستوى الرفاهية المزعومة، إذ نعيش أزمة اقتصادية طاحنة كان لها تداعيات كبيرة من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، فبات الجامعي بدون عمل، وضرب الفشل كافة القطاعات، الاقتصادية والزراعية، حتى اجتماعيًا، بات الاستقطاب يسيطر علينا”.

ولم يكن قليجدار أوغلو هو أول من شكك في أرقام التضخم الرسمية، إذ سبق وأن قال الخبير الاقتصادي التركي، إبراهيم قهوجي، السبت، إن “هذه الأرقام غير صحيحة، ومعدلات التضخم الحقيقية 18%”.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2018 وحتى سبتمبر/أيلول 2019، بمقدار 9.26%، ليتفاجئ الأتراك ببيان معهد الإحصاء الأخير بانخفاض معدلات التضخم بشكل غريب ومثير للجدل إلى خانة واحدة.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الحكومة سوى 4% فقط.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته آنذاك وسائل إعلام تركية، نقلًا عن نتائج أعلنها اتحاد قطاع الأعمال العام التركي حول دراسة قام بها بخصوص “التضخم الشعبي” في شهر أغسطس/آب.

الدراسة ذكرت أنه “عند مقارنة التضخم الحقيقي مع الزيادة التي تم تطبيقها على رواتب الموظفين والعمال، نجد أن التضخم يزيد على زيادة الراتب بنحو 7 أضعاف”.