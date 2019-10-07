الشرق الاوسط:قنصلية أميركا بلبنان تمتنع عن منح تأشيرات دخول لعدد من الاشخاص

كشفت مصادر وزارية ونيابية في ​بيروت​ أن ​الولايات المتحدة​ "قررت إلحاق ​لبنان​ بلائحة الدول المشمولة بالعقوبات الناعمة التي تقضي برفع منسوب الإجراءات والتدابير للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأميركية" من هذه الدول.

ولفتت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى ان هذه الإجراءات تتراوح بين امتناع القنصلية الأميركية في سفارة ​واشنطن​ في بيروت عن منح تأشيرات دخول لعدد من الأشخاص، بينهم وزراء ونواب ومصرفيون وأنسباء وأقارب لمسؤولين رسميين بعضهم يتولون مناصب رفيعة في ​الدولة​، أو إلغاء سمات الدخول لآخرين ما لا يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن القنصلية الأميركية في بيروت أرجأت موافقتها على طلب الوزير السابق النائب في "​التيار الوطني الحر​" ​سيزار أبي خليل​ الحصول على تأشيرة للسفر إلى ​هيوستن​ لتمثيل رئيس "التيار" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في العشاء السنوي الذي يقيمه فرع التيار على شرف باسيل.

وأكدت المصادر أن القنصلية لم تبلغ أبي خليل رفضها لطلبه الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وإنما طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت إفساحاً في المجال أمام الجهات الأميركية المعنيّة بدائرة ​الهجرة​ والجوازات للتدقيق في طلبه. وقالت إن ما أشيع عن رفض منحه التأشيرة لا أساس له.

وتساءلت المصادر عما إذا كان رفض القنصلية الأميركية في بيروت تأشيرات أو التمهّل في منح أخرى، عشوائياً أم مرتبطاً بأن بعض المرفوضين، وغالبيتهم من خارج ​الطائفة الشيعية​، لهم علاقات مباشرة مع "​حزب الله​" المُدرج على لائحة ​العقوبات الأميركية​ أو مساهمات في الالتفاف على هذه العقوبات عبر توفير الدعم المالي للحزب.ية المعنية.