خارجية كوريا الشمالية: لن نجلس على طاولة المفاوضات مع أميركا مل لم تغير سياستها

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنها لن تجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياساتها العدوانية.
وأوضحت أن "الولايات المتحدة تواصل انتهاج ذات السياسات ولم تأت بحل جديد، واستغلت المفاوضات مع كوريا الشمالية عبر استخدامها كمادة في سياساتها الداخلية".
وكانت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، قد قالت إن بلادها قبلت التباحث مع كوريا الشمالية في غضون الأسبوعين الآتيين، بضيافة السويد.أما كبير المفاوضين لكوريا الشمالية، كيم ميونغ غيل، فقال إن استئناف المفاوضات متعلق بالموقف الأميركي.
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