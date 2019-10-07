ترامب طالب بايدن بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض

طالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​، وهو المرشّح إلى ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة بالانسحاب من السباق إلى ​البيت الأبيض​.

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر". وقال: "يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتاً. جو النعس قال إنّه لم يتحدّث أبداً مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها ​الغولف​ مع رئيس الشركة وهانتر" نجل نائب الرئيس السابق.

وأضاف "بالمناسبة، أحبّ أن أخوض الانتخابات ضدّ جو بايدن، صاحب نسبة الـ1 بالمئة، لكنّي لا أظنّ أن هذا سيحدث. جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربّما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب".