مقتل 4 واصابة 5 آخرين بإطلاق نار وقع في حانة بمدينة كنساس

أعلنت شرطة "كنساس سيتي" في بيان انه "عثرنا في حانة تيكيلا كيه سي بمدينة كنساس في وسط الولايات المتحدة على ما مجموعه تسعة أشخاص تمّ إطلاق النار عليهم". وأضافت أنّ "أربعة من الضحايا تمّ العثور عليهم جثثاً هامدة داخل الحانة، بينما تم العثور على خمسة في الخارج مصابين بجروح" وحالهم مستقرة.
وأشارت الشرطة إلى انه وفقاً لتحقيق أوّلي أجرته فإنّ إطلاق النار سببه "شجار" وقع سابقاً في الحانة، مشيرة إلى أنّ اثنين من المشتبه بهم فرّا من المكان وبحوزتهما مسدّسات.
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