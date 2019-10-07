مقتل جندي أممي وإصابة 5 بجروح في مالي بجومين أحدهما مسلّح والآخر بعبوة ناسفة

قتل جندي أممي وأصيب خمسة آخرون بجروح في مالي في هجومين، أحدهما مسلّح والآخر ب​عبوة ناسفة​، استهدفا قوة ​الأمم المتحدة​ لحفظ السلام>

وأعلن المتحدّث باسم قوة "مينوسما" أوليفييه سالغادو ان جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) حين انفجرت العبوة لدى مرور آليّتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.