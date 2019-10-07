شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضحت كتابات سيد قطب و حسن البنا حقيقة موقف الإخوان من الأوطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر المحاولات المتكررة من جانب الإخوان لتشويه انتصارات حرب 6 أكتوبر، عقيدة التنظيم فى كره الأوطان وعدم الاعتراف بها، ويشير إلى أن التنظيم يسير على خطى مقولة سيد قطب منظر الجماعة "وما الوطن إلا حفنة تراب عفن أما نحن فوطننا الإسلام".

فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإخوان ينظرون للوطن على أنه دولة الممر إلى دولة الخلافة الكبري وأنه لا توجد حدود حقيقية بين الدول .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإخوان عملوا على تشويه انتصارات الوطن وإظهارها وكأنها لم تكن واستهدفوا أعظم ما نملك كمصريين وهو الجيش المصري العظيم الذي حقق النصر لمصر في المواجهات مع إسرائيل بل وقاموا بعمليات إرهابية .

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وتابع الدكتور طارق فهمى: "ليس من المتوقع أن تقدم الجماعة على مراجعة مواقفهم تجاه الوطن، فهم يبنون مظلومية جديدة في مواجهة كل شيء ليس الوطن فقط وإنما تجاه الشعب نفسه، وكتابات سيد قطب بل وحسن البنا وحسن الهضيبي لم تشر للوطن وإنما أشارت للخلافة الإسلامية الكبري مصر في المسار التاريخي بل ومن مرشديهم من تهجم على مصر وهو ما فعله باستخفاف وجهل مطبق مهدي عاكف وهناك مقالات لحامد أبو النصر تتحدث عن العالمية والخلافة الكبرى ولا تشير للوطن أو لمصر، ففكرة الوطن الخالص ليست واردة في كتابات قيادات الاخوان وتنم عن سطحية في التناول الفكري".