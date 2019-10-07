بعد وفاته.. ابرز معلومات عن عبد العزيز الزامل وزير الصناعة السعودي الأسبق

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد 6 أكتوبر، رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة سبكتم، عبد العزيز الزامل شقيق عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الزامل، عن عمر يناهز 78 عامًا، وستُقام الصلاة عليه اليوم عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.

فيما شغل الراحل مناصب اقتصادية ووزارية وحكومية عديدة على مدار حياته وكان يشهد له نجاحه وتفوقه في مجال التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

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ولد عبد العزيز الزامل عام 1941، وهو سعودي الجنسية وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا عام1967، وماجيستير في نفس المجال عام 1968.

وهو والد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية حاليًا.

نبذة عن ابرز المناصب التي تقلدها

.شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم".

.تقلد منصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995.

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. تولى نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983.

. وفي 1968 حتى 1976 تقلد نائب المدير العام لدار الخدمات الاستشارية السعودية.

. وكان رئيس مجلس إدارة مصرف الانماء منذ 2008 ومجموعة زامل القابضة منذ 2004 وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكيم منذ 1999.

. ترأس مجالس إدارة العديد من الشركات منها الصحراء للبتروكيماويات بين 2000و2019.

. تدرج عبد العزيز الزامل في المناصب في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية فعمل نائبا للمدير العام بين 1968 و1976 ومديرا لإدارة المدن الصناعية ومديرا للادارة الهندسية.

. نال جائزة ريتشارد بولت في مجال البتروكيماويات من مؤسسة التراث الكيميائي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2015.