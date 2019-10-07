إقالة محافظ بغداد بالإجماع

بغداد (وكالات) صوت مجلس محافظة بغداد بالإجماع، أمس، على إقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، وفتح باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، إن مجلس المحافظة صوت على قبول استقالة الجزائري، وفتح باب الترشح للمنصب. وكان الجزائري، الذي ينتمي إلى حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي، قد شغل منصب محافظ بغداد نهاية العام الماضي. ولم تتضح بعد، سبب إقالة الجزائري وسط موجة التظاهرات التي شهدتها العاصمة، فيما أشار آخرون إلى أنها لأسباب صحية.

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