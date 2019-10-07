الأمم المتحدة حزينة من الخسائر

نيويورك (وكالات) أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق، حيث قتل العشرات خلال تظاهرات طالت بغداد ومعظم مدن جنوب البلاد منذ الأول من أكتوبر. وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر «تويتر» إنها تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. وأضافت: «خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق».

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