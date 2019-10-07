البرلمان العربي يدعم أمن العراق

القاهرة (وكالات) أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة العراقية. وحث في بيان الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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