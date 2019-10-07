اعتداءات على قنوات إعلامية

أبوظبي (مواقع إخبارية) أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أمس، أن نقابته تعمل على توفير حماية كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية العاملة في بغداد. وكان مسلحون هاجموا مكتبي قناتي «دجلة» و«إن آر تي» الإخباريتين العراقيتين في بغداد. وذكرت قناة «العربية» أيضاً أن مسلحين ملثمين اقتحموا مكتب المحطة في شارع أبو نواس، مساء السبت، وقاموا بضرب بعض الموظفين، وحطموا المعدات قبل فرارهم. كما تعرضت قناة الفرات الفضائية العراقية، إلى هجوم صاروخي مجهول.

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