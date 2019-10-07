سلاح الجو يواصل استنزاف قدرات الميليشيات في سرت

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي أربع غارات جوية، فجر أمس، استهدفت عدداً من المواقع التابعة لميليشيات حكومة الوفاق في مدينة سرت ومخازن كانت تستعملها الميليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر. وأكدت مصادر عسكرية بغرفة عمليات القوات الجوية لـ «الاتحاد» نجاح سلاح الجو الليبي في استنزاف قدرات الميليشيات وتدمير مخازن للأسلحة والآليات في مصراتة وطرابلس وسرت، لافتة إلى ضعف القدرات العسكرية للمسلحين في كافة مدن المنطقة الغربية. وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن قدرات سلاح الجو في الاستطلاع والاستهداف باتت أكثر دقة وأفضل مما سبق، لافتة إلى أن سلاح الجو يبسط السيطرة على مناطق العملية مع تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومباشرة.

وأشار الإعلام الحربي إلى استمرار ضربات سلاح الجو الليبي على المليشيات في سرت وتاجوراء، مؤكداً تدمير سيارة تحمل ذخيرة للميليشيات عبر استهدافها بصاروخ جو أرض بالقرب من معسكر حمزة بضواحي طرابلس.

ومن جهته، أوضح اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي استمرار الوحدات العسكرية في التحرك نحو نقاط جديدة في كافة محاور القتال بطرابلس، واصفاً التقدمات والتحركات الأخيرة للقوات المسلحة الليبية في ضواحي العاصمة بـ «المبهرة».

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تتقهقر بشكل كبير أمام ضربات الجيش الليبي، لافتاً إلى الغطاء الجو الذي توفره غرفة عمليات القوات الجوية التي تستهدف المسلحين في كل مكان. وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو الليبي عدة ضربات جوية على تمركزات للمليشيات المسلحة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة في محور الرملة وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في منطقتي الطويشة والرملة في محيط طريق المطار. وتمكنت قوات الجيش الليبي من القيام بالتفاف ناجح على تمركزات المليشيات المسلحة في منطقة أولاد تليس في محور العزيزية، وتقدم القوات إلى نقاط جديدة في المحور العسكري الذي يشهد تحركات تكتيكية لقوات الجيش الليبي بين الانسحاب والتقدم، وذلك لاستدراج المسلحين واستنزافهم في مناطق مفتوحة بعيداً عن ضواحي طرابلس.

إلى ذلك، أعلن اللواء 106 مجحفل التابع للجيش الليبي، مساء أمس، أنه قتل عدد من عناصر المليشيات شرق مدينة العزيزية، فضلا عن أسر عدد آخر من مسلحي الوفاق والسيطرة على نقاط تمركزهم.