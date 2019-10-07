لندن تدعو أوروبا إلى «المرونة» بشأن «بريكست»

لندن (أ ف ب)

لمحّت الحكومة البريطانية، أمس، إلى أنها قد تلين موقفها حول نقاط «إشكالية» في خطتها لـ «بريكست»، لكنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى إظهار «مرونة» بدوره.

وتهدف خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي قدمت الأربعاء الماضي، إلى إنهاء معضلة الحدود الإيرلندية، مع تفادي عودة المراقبة بعد بريكست بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي كبقية أنحاء المملكة المتحدة.

لكن الأوروبيين تلقوا هذا المشروع بحذر كبير، معتبرين أنه يتضمن نقاطاً «إشكالية»، ويجب إعادة العمل عليه. واعتبر جونسون أنه قام بما عليه. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه السبت خلال حدث نظمته صحيفة لوموند «إذا لم تعد (الحكومة البريطانية) حاملة اقتراحات جديدة حول مشكلتين خطيرتين أشرنا إليهما، لا أرى كيف يمكننا إحراز تقدم».

والمشكلتان هما عودة المراقبة الجمركية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، وحق التصويت الذي ترغب لندن في منحه لبرلمان مقاطعة إيرلندا الشمالية.

وأبدى الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيف باركلي استعداداً للتوصل إلى تسوية حول قضية إيرلندا الشمالية، وقال «في إطار المفاوضات المكثفة خلال الأيام المقبلة، يمكننا النظر في هذا الأمر ومناقشته».

وبالنسبة إلى المشكلة الثانية التي لفت إليها الأوروبيون والمتمثلة في اقتراحات بريطانية معقدة لتفادي إقامة حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، أضاف «يمكننا بالتأكيد الخوض في التفاصيل العملانية»، داعياً في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر «مرونة وروحاً خلاقة».

ويتقاطع هذا الموقف مع دعوة جونسون الاتحاد الأوروبي إلى القيام بـ «تسويات» في رسالة نشرتها صحيفتا «صنداي إكسبرس» و«صان اون صنداي» المؤيدتان لبريكست.

وكتب جونسون «أقول لأصدقائي الأوروبيين: اغتنموا الفرصة التي توفرها اقتراحاتنا الجديدة. انضموا إلينا على طاولة المفاوضات بروح التسوية والتعاون».

من جهته، قال رئيس وزراء لاتفيا كريسانيس كارينس لـ «بي بي سي» الأحد إن إبرام اتفاق بريكست «يرتبط تماماً بإرادة جونسون، لأننا في الجانب الأوروبي منفتحون دائماً».

وقبل 25 يوماً من الموعد المقرر لبريكست، كرر جونسون أنه لن يكون هناك «تأجيل جديد» لبريكست الذي سبق أن تم تأجيله مرتين.

لكنّ قانوناً أقره البرلمان أخيراً يجبر جونسون على تأجيل موعد بريكست إذا لم يحصل اتفاق في القمة الأوروبية المقبلة يومي 17 و18 أكتوبر، وذلك لتفادي خروج «من دون اتفاق» تعتبر عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.

لكن جونسون المصمم على إخراج بلاده من الاتحاد «بأي ثمن»، يمكن أن يتجاهل هذا القانون ويتمسك بمنصبه، واضعاً بذلك الملكة اليزابيث أمام تحدي إقالته، بحسب ما نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصادر حكومية.

والورقة الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها هي أن ترفض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست، خصوصاً أن هذا القرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء.