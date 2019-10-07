قريبا.. افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بطنجة.. كل الاجراءات تمت بما فيها تعيين مدير المحطة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، عزيز الصمدي، إن المحطة الطرقية الجديدة سيتم افتتاحها، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية، التي تخص هذا المرفق، بما فيها تعيين مدير لها.

وكشف الصمدي لـ”اليوم24″ أن افتتاح المحطة الطرقية لمدينة طنجة يدخل ضمن أوراش “مشروع طنجة الكبرى”، الذي يروم إلى إخراج المرافق الجماعية الكبرى لمداخل المدينة، لتخفيف الضغط على مستوى حركة السير، والجولان.

وأضاف الصمدي أن المحطة الجديدة ستكون في مستوى تطلعات المواطنين، بفضل التجهيزات الحديثة، التي تتوفر عليها، فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين.