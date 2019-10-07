تمكنت فرقة الدراجين، التابعين لشرطة الوحدة المتنقلة لسيارات النجدة لولاية أمن طنجة، اليوم الأحد، في منطقة بني مكادة، من توقيف شخص بحوزته 1425 قرصا مخدرا، كان مخبأ بعناية داخل سيارته.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العناصر الأمنية أوقفت المعني بالأمر على متن سيارة نفعية، بعدما راودتها شكوك في تصرفاته، إذ تبين بعد التفتيش أن مركبته كانت تحتوي على أقراص مخدرة.
وأحالت عناصر الشرطة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل التحقيق معه في الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر كانت مخبأة داخل سيارته.. أمن طنجة يوقف شخصا في حوزته أزيد من 1400 قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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