رسميا.. أزيد من 100 قتيل و6000 جريح في احتجاجات العراق خلال 5 أيام

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بين المدنيين والقوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في لقاء صحفي مشترك مع متحدثين من وزارتي الدفاع والصحة، إن “عدد المصابين بلغ 6107، وعدد الشهداء 104″، موضحا أن “هذا العدد يشمل القوات الأمنية والمتظاهرين”.

وفي ما يخص القوات الأمنية، قال المتحدث ذاته، إن ” 8 أمنيين قتلوا، فيما جرح 1241 آخرون في أعمال العنف التي اندلعت تزامنا مع الاحتجاجات”.

وأشار إلى أن أعمال العنف أسفرت عن حرق عدد من المنشآت، بينها 8 مقرات للأحزاب، فضلا عن إتلاف مقرات عدد من وسائل الإعلام العربية.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية حاشدة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط، ذات أكثرية شيعية. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.