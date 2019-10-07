شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إيران تدعم الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران تستمر في تأجيج الصراعات والحروب الأمر الذي فاقم أزمة اللاجئين.

ووفقًا لقناة "صوت أمريكا"، أكد بومبيو في تصريحات صحفية في أثينا، خلال زيارته لليونان، أن "روسيا تقوض سيادة جيرانها في منطقة البلقان الإستراتيجية"، مضيفًا أن "إيران أيضًا تدعم الجماعات الإرهابية التي تحارب نيابة عنها بالوكالة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتفاقم أزمة اللاجئين التي أثرت على اليونان".

وأثنى بومبيو على مواقف اليونان حول وقوفها ضد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، وكذلك محاولة منع نقل النفط الإيراني إلى الموانئ السورية لمساعدة نظام بشار الأسد".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي: بدلًا من ذلك، اتخذت اليونان قرارًا صائبًا بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة توسيع علاقاتها وشراكتها مع اليونان والتي كانت بالفعل في أفضل حالاتها".

وتأتي تصريحات بومبيو حول دور إيران في أزمة اللاجئين من خلال إطالة أمد الحروب في المنطقة في حين، هددت طهران الدول الأوروبية عدة مرات بهذا الخطر، حيث حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من "إغراق أوروبا بالمخدرات واللاجئين وانهيار الأمن إذا ما انهار الاتفاق النووي".

وقال روحاني خلال اجتماع حكومي في مايو الماضي، إنه في حال انهيار الاتفاق النووي، فإن إيران لن تكون قادرة على دفع ثمن مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب الناتج عن التحديات الأمنية وتدفق اللاجئين.