المعارضة تتقدم بالانتخابات التشريعية في كوسوفو

تصدّر حزبا المعارضة في كوسوفو الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في هزيمة الائتلاف الحاكم، الذي سيطر على الحياة السياسية على مدار العقد الماضي، بحسب نتائج غير نهائية نشرتها لجنة الانتخابات.



وأظهرت نتائج فرز نحو 75% من الأصوات أنّ حزبي المعارضة وهما (الاستقلال - يساري قومي)، و(رابطة كوسوفو الديمقراطية - يمين الوسط) حصلا على التوالي على 25,9% و25,33% من الأصوات، متقدّمين بفارق كبير على الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم.

وحاز حزب كوسوفو الديمقراطي بزعامة الرئيس هاشم تاجي على 21,35% بينما حصل حزب "التحالف من أجل مستقبل كوسوفو" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناي على 11,7%.

ولم يتأخّر قدري فيسيلي زعيم "حزب كوسوفو الديمقراطي" في الاعتراف بهزيمة الحزب الحاكم، وقال: "نقبل حكم الشعب.. حزب كوسوفو الديمقراطي ينتقل إلى المعارضة".

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ومع عدم تمكن أي حزب من الحصول على الأكثرية المطلقة من الأصوات فإنّ حزبي المعارضة يحتاجان إلى التكتل لتكريس موقع حزب كوسوفو الديمقراطي في المعارضة.

وبالفعل، فقد استبق الحزبان الانتخابات بمفاوضات حول إمكانية تشكيل تحالف حكومي على الرّغم من الاختلاف الأيديولوجي الكبير الذي يباعد بينهما.

وينصّ دستور كوسوفو على تكليف الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.. وفي حال أكّدت النتائج النهائية فوز حزب الاستقلال فإنّ زعيمه ألبين كورتي (44 عاماً) سيكون رئيس الوزراء المقبل.

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة 5,00 ت ج، حتى الساعة 17,00 ت ج في استحقاق بلغت نسبة المشاركة فيه 19% مقابل 13% في العام 2017.

وقبل الانتخابات رسم الأمريكيون والأوروبيون خارطة طريقهم في بيان مشترك نص على "استئناف المحادثات مع صربيا بشكل عاجل بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يكون ملزما قانونيا ويساهم في استقرار المنطقة".