جونسون لـ"ماكرون" : لن أطلب إرجاء بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه لن يطلب إرجاء جديدا لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيراً إلى أنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقال متحدّث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إنّ جونسون أبلغ ماكرون -خلال مكالمة هاتفية الأحد- بأنّه "لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر".



كانت الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي، أنّ رئيس الوزراء سيقدّم للاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح "عرضاً نهائياً" وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقدم جونسون الأربعاء الماضي إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحاته في شأن بند الحدود الأيرلندية سعيا للتوصل إلى اتفاق، ولم يوضح كيف سيتمكن من الوفاء بوعده لجهة تنفيذ "بريكست" في موعده من دون انتهاك القانون.