رئيس أركان الجيش السوداني يشيد بالعلاقات مع الصين

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة السودانية المكلف، بعمق العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والصيني، مؤكدا الحرص على تطويرها.



وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، لدى لقائه اليوم مع العميد جوان بينق الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، إن العلاقات السودانية الصينية ستظل قوية.

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من جانبه، عبر العميد جوان بينق عن كامل شكره وتقديره وامتنانه للسودان قيادة وشعبا، وللقوات المسلحة السودانية، للتعاون الذي وجده إبان فترة عمله بالبلاد.

ووصف الملحق العسكري الصيني العلاقات بين الجيشين بالمتطورة في إطار العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات.