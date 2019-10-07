الرئيس الأوكراني.. ممثل «كوميدي» في قلب «دراما» توبيخ ترمب!

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) فيما تفاقمت محنة العزل التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني الجديد فولودومير زيلينسكي، بعد إعلان محام أمريكي أمس أن مبلِّغاً ثانياً (Whistleblower) قرر الإدلاء بمعلومات جديدة ضد ترمب؛ وجد زيلينسكي نفسه - وهو ممثل كوميدي فاز بالرئاسة قبل أشهر - وسط دراما مذهلة قد تجر عليه المتاعب في نهاية المطاف. فقد قضى زيلينسكي الأسبوع الماضي كله وهو ينفي كل يوم أن يكون قد انحنى لضغوط ترمب في المكالمة التي تمت في 25 يوليو الماضي.

فيما تفاقمت محنة العزل التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني الجديد فولودومير زيلينسكي، بعد إعلان محام أمريكي أمس أن مبلِّغاً ثانياً (Whistleblower) قرر الإدلاء بمعلومات جديدة ضد ترمب؛ وجد زيلينسكي نفسه - وهو ممثل كوميدي فاز بالرئاسة قبل أشهر - وسط دراما مذهلة قد تجر عليه المتاعب في نهاية المطاف. فقد قضى زيلينسكي الأسبوع الماضي كله وهو ينفي كل يوم أن يكون قد انحنى لضغوط ترمب في المكالمة التي تمت في 25 يوليو الماضي.

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