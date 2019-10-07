شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستجوب نائبة روسية.. وموسكو تحتج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

احتجت السلطات الروسية على استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي» النائبة في البرلمان إنجا ياماشيفا في مطار نيويورك الليلة قبل الماضية. وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في بيان على صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن مكتب التحقيقات الاتحادي استجوب النائبة الروسية، لمدة ساعة لدى وصولها إلى نيويورك. ولم تحدد في أي مطارات المدينة الـ3 تم هذا الاستجواب.

ونقلت السفارة عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف: «طُلب منها الانتقال إلى غرفة منفصلة، وعرف أن ضابط مكتب التحقيقات عرض عليها في سياق غير رسمي مواصلة الحديث». وأوضحت السفارة في بيانها أن النائبة ياماشيفا، التي حصلت على تأشيرة دخول، سافرت إلى الولايات المتحدة لحضور منتدى حوار «فورت روس» الذي بدأ في كاليفورنيا أمس. وتتولى ياماشيفا شؤون تنسيق العلاقات مع الكونغرس في مجلس النواب (الدوما) في روسيا.

من جهته، قال المكتب الصحفي لمجلس الدوما أمس، إن أفعال الولايات المتحدة تمثل انتهاكاً آخر لالتزاماتها الدولية.