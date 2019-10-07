شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تطيح بمحافظ بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

صوّت مجلس محافظة بغداد أمس (الأحد) بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة فلاح الجزائري، بحسب ما نقله التلفزيون العراقي. وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.

ميدانياً، ساد الهدوء العاصمة العراقية أمس بعد ليلة دامية قُتل فيها 19 شخصاً على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتوجه طلاب إلى مدارسهم في بداية الأسبوع صباح أمس، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم. وساد الهدوء شوارع العاصمة، وكانت حركة المرور غير كثيفة. فيما تناثرت إطارات محترقة وحطام في الشوارع، في حين بقيت قوات الأمن منتشرة بكثافة في الكثير من الأحياء.

ومنعت عربات مدرعة الوصول إلى ساحة التحرير من مسافة تصل إلى 4 كيلومترات، التي يحاول المتظاهرون التجمع فيها.