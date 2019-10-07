شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر لا تقبل المهانة والخضوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن مصر لا تقبل المهانة أو الخضوع، مؤكدا أن المصريين سيواصلون مسيرتهم نحو التنمية والحفاظ على وطن حر لا يقبل المهانة أو الخضوع ولا تخدعه الأكاذيب أو تهزمه الحرب النفسية. وقال في كلمته بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر أمس (الأحد)، إن مصر ستظل وطناً منصوراً مرفوع الراية، وشاهداً على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها.

وأضاف أن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباط وثيق ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب.

وأكد السيسي أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، لافتا إلى أنها حرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هي العدو وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ.

وكان السيسي أكد، أمس الأول، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق. فيما نفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، ردا على ما أعلنته القاهرة، وأكدت أنها على استعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدات على موقع «تويتر» أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر، والسودان.