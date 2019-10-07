شكرا لقرائتكم خبر عن لتصفية أنصار صالح.. الحوثيون يغتالون قيادات أمنية وقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتلت مليشيا الحوثي شيخا قبليا وضابطا مواليا للرئيس الراحل علي صالح في محافظتي إب وذمار، في إطار خطتها لتصفية عدد من الرموز القبلية وما تبقى من قيادات الجيش والأمن اليمني الذين يرفضون الانصياع لأوامر الانقلاب. وكشفت مصادر قبلية في إب، أن المليشيات قتلت الشيخ أحمد الحضرمي الموالي للرئيس الراحل في منطقة مخلاف العود بعد اعتقاله بزعم إطلاق نار في منطقته، مؤكدة أن الحضرمي تمت تصفيته في الطريق إلى قسم الشرطة. ولفتت المصادر إلى أن محافظة إب تشهد انفلاتا أمنيا واشتباكات بين عصابات مدعومة من الحوثي وقبائل، وكان آخر هذه المواجهات أمس الأول في حارة أحوال الثلاث وسط مدينة إب، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي جناح صالح أصدرت بيانا الشهر الماضي اتهمت فيه الحوثيين بالتخطيط لتصفيتهم وطردهم من مواقع عملهم وتهديد حياة عائلاتهم.

Advertisements

في غضون ذلك، قتل القيادي الحوثي حميد عمران ليلة (السبت/‏الأحد) الضابط في الاستخبارات العسكرية في الأمن المركزي مجدي معوضه بعد اقتحام منزله دون أي سبب.

وأوضحت مصادر قبلية أن حميد عمران، المعين من الحوثيين رئيس إدارة البحث زعيم عصابة سطو مسلحة حاول اختطاف الضابط معوضه من منزله، وحين رفض الخروج إلا بأمر قضائي قتله أمام عائلته.

وتأتي عملية التصفية لضباط وقيادات عسكرية يعود عملها في السلك العسكري إلى عهد الرئيس الراحل علي صالح في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ذوي الخبرات العسكرية من أبناء مؤسسات الدولة الذين يمكن أن يكون لهم دور محوري في حالة التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل.