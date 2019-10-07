شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تكذب نفسها وتصعد في تعز والحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران اعتداءاتها على الأحياء المدنية ومواقع الجيش الوطني اليمني في محافظتي الحديدة وتعز، مكذبة ما سبق أن أعلنته قياداتها عن تقديمها مبادرة للهدنة ووقف العمليات داخل البلاد. وأعلنت مصادر عسكرية يمنية لـ«الخليج 365» أمس (الأحد) أن المليشيات الانقلابية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية مواقع الجيش الوطني في شمال وشرق مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والرشاشة. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة من خلال قصف مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين. وفي محافظة تعز، قُتل مدنيان وأصيب 4 آخرون بقصف حوثي استهدف أحياء سكنية في شارع الخمسين بمنطقة بئر باشا غرب المدينة ليلة (السبت/الأحد).

وأفادت مصادر طبية وسكان محليون بأن قذائف مدفعية أطلقتها المليشيا المتمركزة في أطراف شارع الخمسين على الأحياء المحيطة بنادي الصقر في بئر باشا، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اتهم مليشيا الحوثي بارتكاب 73 مجزرة دموية خلال 4 سنوات.