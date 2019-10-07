انتشال جثة طفل من ترعة بحر سنهور العمومي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في الفيوم، اليوم الاثنين، جثة طفل غارق من قاع ترعة سنهور العمومي، بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم.

وتلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بغرق الطفل "سليم صابر صلاح" 3 سنوات مقيم في قرية بني صالح.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية إلى موقع غرق الطفل، وانتشلت جثته عقب 6 ساعات من البحث.

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وقال والد الطفل، إن نجله كان يلهو على حافة البحر أمام منزله بقرية بني صالح، قبل أن تنزلق قدمه ويسقط في مياه الترعة دون أن يراه أحد.

ونقلت جثة الطفل إلى مستشفى الفيوم العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أقر بأن الوفاة بسبب "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تتولى التحقيق وتحرر المحضر رقم "5951 / 2019" إداري مركز الفيوم.