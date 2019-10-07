محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، حملة ترويجية للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، من خلال الترويج لأهالي المنطقة تحت شعار "اسأل أهلها وناسها".
يأتي ذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people" التي توجه اهتمام خاص للشعب المصري وعاداته وتقاليده.
وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر": "لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها، إسأل ناسها".
ودعت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوي والتعرف على أهلها عن قرب.
كانت هذه تفاصيل خبر "اسأل أهلها وناسها".. حملة ترويج جديدة من "تنشيط السياحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.