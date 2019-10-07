"اسأل أهلها وناسها".. حملة ترويج جديدة من "تنشيط السياحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، حملة ترويجية للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، من خلال الترويج لأهالي المنطقة تحت شعار "اسأل أهلها وناسها".

يأتي ذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people" التي توجه اهتمام خاص للشعب المصري وعاداته وتقاليده.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر": "لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها، إسأل ناسها".

ودعت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوي والتعرف على أهلها عن قرب.​