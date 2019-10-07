محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد وشركة طيران الخدمات البترولية pas، مساء أمس الأحد، أسفها عن تأخير رحلتها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 والتي كان مقرر لها الإقلاع من مطار الخارجة.
وصدّق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تخفيض نسبة 50% من قيمة رحلتين (ذهاب وعودة) لكل راكب من الحاجزين على الرحلة، تعويضًا عن التأخير، وتأكيدًا على احترام المحافظة لمصالح المواطنين وعدم تعطيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعويضًا عن تأخيرها.. 50% تخفيضًا للحاجزين على رحلة طيران العودة من الخارجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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