تعويضًا عن تأخيرها.. 50% تخفيضًا للحاجزين على رحلة طيران العودة من الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد وشركة طيران الخدمات البترولية pas، مساء أمس الأحد، أسفها عن تأخير رحلتها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 والتي كان مقرر لها الإقلاع من مطار الخارجة.

وصدّق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تخفيض نسبة 50% من قيمة رحلتين (ذهاب وعودة) لكل راكب من الحاجزين على الرحلة، تعويضًا عن التأخير، وتأكيدًا على احترام المحافظة لمصالح المواطنين وعدم تعطيلها.