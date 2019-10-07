توقعات أولية: فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال في الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد، دون يحقق أغلبية مطلقة حسب التوقعات الأولية.

وحصل الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على ما يتراوح بين 34 و39% من الأصوات بينما حصل حزب "بي إس دي" المحافظ المعارض على ما يتراوح بين 27 و 31 % من الأصوات، حسبما ذكر تلفزيون "آر تي بي".

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية قرب منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش)

وتعد البرتغال من بين دول أوروبية قليلة ما زال يتمتع فيها الاشتراكيون بالقوة على الساحة السياسية، بينما لا يلعب الشعبيون اليمينيون دورا مهما في السياسة.

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وسوف يتعين على كوستا أن يواصل الاعتماد على دعم الأحزاب الأخرى. وخلال الفترة التشريعية الحالية، كان يحظى بدعم الكتلة اليسارية الماركسية، وتحالف الخضر والشيوعيين، دون تشكيل ائتلاف رسمي.

وحصلت الكتلة اليسارية الماركسية على ما يتراوح بين 9 و 12 % من الأصوات، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي"، فيما حصل تحالف الخضر والشيوعيين على ما بين 6 و 8 % من الأصوات.

وقال كوستا اليوم الأحد أنه لم يجر أية محادثات مع احزاب أخرى حول تشكيل حكومة بعد الانتخابات.

ونجحت حكومة كوستا في رفع اقتصاد البلاد إلى معدلات تتجاوز المتوسط في الاتحاد الأوروبي بفضل طفرة في السياحة، كما انخفضت البطالة إلى أدنى معداتها منذ 2002 إلى 7ر6 %.

يشار إلى أن هناك نحو 8ر10 مليون مواطن يحق لهم التصويت.