الشيخ محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب وزير دفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية،