وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام قوات الاحتلال مستشفى بالقدس

كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.
أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المطلع "أوجستا فكتوريا" في القدس، مستخدمة كلابا بوليسية.
وقالت الوزيرة ، في بيان ، إن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي
وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطيني والمرضى والمؤسسات الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي ، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني.
وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي هي إحدى قلاع السيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.
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