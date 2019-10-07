سقوط أمطار غزيرة على مكة المكرمة

سقطت أمطار غزيرة، على مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في بعض المناطق. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها. متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها. ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة. مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة.

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