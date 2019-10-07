كوريا الشمالية: على واشنطن وقف «سياستها العدوانية»

سيؤول (وكالات)

أكدت كوريا الشمالية أمس أنها «ليست مهتمة» بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها «العدوانية»، موضحة أنه أمام واشنطن «حتى نهاية العام» لاتخاذ إجراءات، غداة فشل مشاورات في السويد.

وعقد الجانبان محادثات في السويد بعدما توقفت المفاوضات بينهما لأشهر عقب قمة جرت في هانوي في فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي أعقاب إجراء بيونغ يانغ الأربعاء اختباراً لصاروخ بالستي أطلق من البحر.

وانسحب الوفد الكوري الشمالي من محادثات السويد معربا عن خيبة أمله لعدم طرح الجانب الأميركي حلولاً «جديدة وخلاقة». ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها، إن بيونج يانج «ليست مهتمة بإجراء مفاوضات طالما أن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لسياستها العدوانية». وأكدت أن «مصير الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين أيدي واشنطن وآخر موعد لذلك هو نهاية العام». وكان كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في محادثات السويد كيم ميونج جيل حمّل الولايات المتحدة مسؤولية انهيار المحادثات لتمسّكها بمواقفها المعتادة، معتبراً أن الأميركيين «لم يقدّموا شيئاً على طاولة المفاوضات». إلا أن الولايات المتّحدة أكدت أمس أنّها أجرت «محادثات جيّدة» مع كوريا الشماليّة في السويد، وأعلنت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية موافقة بلادها على دعوة الجانب السويدي «للعودة إلى استوكهولم لمواصلة المشاورات حول كلّ المسائل».