العراق: قتلى وجرحى خلال مواجهات في بغداد

قتل ثمانية من المتظاهرين، اليوم الأحد، في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية التي كانت أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وسمع دوي إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.

ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء القتلى الثمانية بين الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية.

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