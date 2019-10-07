«الإصلاح» يعيد «القاعدة» إلى أبين

عدن (الاتحاد) شهدت مناطق في أبين عودة عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وذلك بعد اجتياح ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني للمحافظة مطلع أغسطس الماضي. وأشارت مصادر محلية لـ«الاتحاد» إلى أن عدداً من الإرهابيين الذين فروا خلال حملات سابقة عادوا إلى أوكارهم في مديريات مودية والوضيع والمحفد وباتوا يتنقلون بكل حرية في إطار مناطق المديريات التي تخضع لسيطرة «الإصلاح». وأوضحت أن معظم هؤلاء العناصر وبينهم قيادات ميدانية عادوا من البيضاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت وفرت لهم الحماية والإمكانيات اللازمة عقب فرارهم من معاقلهم الرئيسية.

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