كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عشرات من المليشيات الحوثية الأرهابية من بينهم قيادات في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ستة عشر عنصر من المليشيات الحوثية الأرهابية من بينهم قيادات حوثية، وإصابة اخرين، اليوم الأحد، خلال مواجهات عنيفة جمعت بين الجيش اليمني والقوات الحوثية، في جبهة حجر في قعطبة شمال الضالع جنوب اليمن.

وقال الجيش اليمني عبر موقعه الرسمي، إن المواجهات التي اندلعت اليوم، نتيجة محاولة مجموعه من الحوثيون التسلل لوادي الشجيب بقرية الريبي في منطقة حجر غرب قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن، الا أن قوات النظام اليمني كانت لهم بالمرصاد واحبطت عملية التسلل واجبرت المجموعة على التراجع فورى.

وأوضح الجيش اليمني، اليوم، أن المواجهات خلفت ستة عشر قتيل من جماعة الحوثي، منهم قياديان بارزان وهم معمر السقاف، وعوض بدر الدين الكهالي، بالإضافة الى إصابة سبعة اشخاص اخرين في الهجوم.

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وفي ذات السياق كشف تقرير حقوقي جديد عن ارتكاب الميليشيات الحوثية الاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في محافظة الضالع، وهو ما خلف كثير من المعاناة بين المواطنين اليمنيين سكان شمال الضالع خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب التقرير، هناك 130 حالة قتل، بينهم 12 طفلاً و10 نساء و272 إصابة، بينهم 40 طفلاً و22 امرأة، إضافة إلى 40 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، بينهم 10 أطفال.

والجدير بالذكر أن سيطرة الميليشيات الحوثية على كمية الغاز، التي دخلت اليمن في الآونة الأخيرة تسببت في أزمة الغاز في الوقت الراهن، لا سيما أنها تريد القيام برفع أسعار الغاز وسط المعاناة الكبيرة من قبل السكان في الحصول على الغاز.