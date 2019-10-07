كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الأحد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير دفاع السعودي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية، وفقا لما ذكرت وكالة "وام".

Advertisements

كما تناول الشيخ محمد بن زايد والأمير خالد بن سلمان مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة.

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحياته إلى العاهل السعودي وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والرخاء.