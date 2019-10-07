كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة ترحب بقرار إطلاق سراح زعيم المعارضة فى الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بيانًا، رحب فيه بالقرار الذي أعلنه الرئيس الكاميرونى بول بيا، في 4 أكتوبر بالإفراج عن موريس كامتو، زعيم الحركة من أجل النهضة الكاميرون، وكذلك 102 من أعضاء الحزب. وكذلك الإفراج عن 333 شخصًا آخرين فيما يتعلق بالأزمة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وشجع الأمين العام، السلطات الكاميرونية على مواصلة اعتماد المزيد من تدابير بناء الثقة والمصالحة.



كما رحب بعقد الحوار الوطني. وكرر استعداد الأمم المتحدة لمساعدة سلطات وشعب الكاميرون في هذا الصدد.

كان الرئيس الكاميروني بول بيا، قد أمر بإطلاق سراح زعيم المعارضة موريس كامتو، الذي اعتقل في يناير بسبب تنظيم مظاهرة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وكذلك وقف جميع الإجراءات في محكمة ياوندي العسكرية ضد كامتو، وذلك وفقا لبيان بثته الإذاعة الرسمية.

ونظم أنصار حركة نهضة الكاميرون سلسلة من المسيرات للضغط على الحكومة لإطلاق سراح كامتو، الذي خسر أمام بيا في الانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر الماضي.