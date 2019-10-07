برشلونة يسحق إشبيلية ويعتلي وصافة الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق برشلونة في مباراته البيتية أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين لويس سواريز، أرتورو فيدال، عثمان ديمبلي وليونيل ميسي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة الإسباني رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

كان أول تهديد في المباراة من جانب إشبيلية، حيث تقدم أوكامبوس على الطرف الأيمن، ومرر كرة

عرضية في منطقة الجزاء لزميله دي يونغ، الذي سدد بقوة، لكن الحارس تير شتيغن تألق في التصدي، بالدقيقة 11.

وواصل إشبيلية إهدار الفرص، وهذه المرة عبر لوك دي يونغ الذي استقبل كرة عرضية من ركنية، وسدد بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن، في الدقيقة 18.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة، نفذها القائد ليونيل ميسي، لكن تسديدته مرت أعلى المرمى في الدقيقة 23.

ونجح لويس سواريز، مهاجم البلوغرانا، في تسجيل الهدف الأول من مقصية رائعة، حيث استغل كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر نيلسون سيميدو، ليسكنها على يسار الحارس فاتشك، الذي اكتفى بالمشاهدة فقط، في الدقيقة 27.

وضاعف التشيلي أرتورو فيدال النتيجة لبرشلونة، في الدقيقة 32، حيث استقبل تمريرة في العمق من البرازيلي آرثر ميلو، ليضعها على يمين الحارس.

واستمرت حفلة الأهداف، حيث سجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث لأصحاب الأرض، في الدقيقة 35، عندما توغل بين دفاعات إشبيلية على الطرف الأيسر، قبل أن يسدد في الشباك.

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وحاول نوليتو مهاجم إشبيلية تقليص الفارق، حيث استقبل كرة عرضية وسدد بالرأس، لكن الحارس تير شتيغن أمسك الكرة بسهولة في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الدفع بخوان جوردان ومنير الحدادي، بدلا من أوليفر توريس ونوليتو، ولاحقًا أشرك تشيتشاريتو محل دي يونغ.

وكما كان سيناريو الشوط الأول، أهدر لوك دي يونغ فرصة تقليص الفارق، حيث استغل خطأ آرثر ميلو لينفرد بالحارس، لكنه سدد في القائم بالدقيقة 51.

وتألق فاتشك في التصدي لمحاولة ليونيل ميسي، في الدقيقة 59.

ودفع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بسيرجيو بوسكيتس بدلا من آرثر، ثم راكيتيتش مكان فيدال، وأخيرًا أراوخو بدلا من توديبو.

وباغت خيسوس نافاس قائد إشبيلية، الحارس تير شتيغن بتسديدة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها الألماني ببراعة في الدقيقة 72.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، نفذها ميسي على يسار الحارس فاتشك، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البديل أراوخو، مدافع برشلونة، إثر تدخله العنيف على تشيتشاريتو.

كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية لديمبلي، ليخرج هو الآخر مطرودًا بسبب الاعتراض.

وتألق تير شتيغن في التصدي لمحاولة أخيرة من هجوم إشبيلية، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا فوز البارسا برباعية.