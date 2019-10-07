يوفنتوس يحسم القمة أمام الإنتر وينتزع الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق يوفنتوس فوزا خارجيا ثمينا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس كل من اللاعبين باولو ديبالا وغونزالو هيغوين، وفي المقابل سجل هدف إنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إنتر ميلان عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأ يوفنتوس المباراة بشكل قوي، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4، بعد كرة طولية من بيانيتش في ظهر الدفاع وصلت إلى ديبالا الذي توغل لداخل المنطقة وسدد من الناحية اليسرى لتسكن الكرة الشباك.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 9، بعدما حصل على كرة طولية في الناحية اليسرى وتوغل ومر ليسدد من خارج المنطقة تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة.

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء بالدقيقة 17 بعد عرضية من الجهة اليمنى ارتطمت بيد ماتياس دي ليخت، تمكن لاوتارو مارتينيز من تحويلها إلى هدف التعادل بالدقيقة 18.

واقترب لاوتارو من تسجيل هدفه الثاني في شباك يوفنتوس، بعد خطأ من بونوتشي حصل على إثره مارتينيز على الكرة وتوغل داخل المنطقة ليسدد تصويبة قوية ويتصدى تشيزني ببراعة لها.

وشهدت الدقيقة 33، إجراء كونتي لتبديل اضطراري بعدما تعرض ستيفانو سينسي، نجم وسط الفريق، لإصابة في الفخذ، ليحل محله ماتياس فيتشينو.

وتألق هاندانوفيتش أمام تصويبة رونالدو من على حدود المنطقة، ليحرمه من تسجيل الهدف الأول له بالمباراة.

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وفي الدقيقة 41، أحرز رونالدو هدفًا ثانيًا لليوفي، بعد لمسة بينه وبين ديبالا، انتهت بحصوله على الكرة ليسددها على يسار هاندانوفيتش وتسكن الشباك، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل على ديبالا.

ومع إطلاق الحكم لصافرة الشوط الأول، دخل لاعبو وإداريو الفريقين في مشادات، في ظل مطالبة يوفنتوس بركلة جزاء بعد ضربة حصل عليها ديبالا من غودين.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل بيرنارديسكي على الكرة أمام منطقة جزاء الإنتر، ليسدد تصويبة قوية بالقدم اليسرى تمكن هاندانوفيتش من الإمساك بها.

وأهدر ديبالا انفرادا صريحا بالمرمى بالدقيقة 56، بعد تمريرة من بين المدافعين من خضيرة، لينفرد الأرجنتيني ويسدد الكرة ويتصدى هاندانوفيتش الذي دافع عن مرماه ببسالة.

وكاد فيتشينو أن يضيف الهدف الثاني للإنتر، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة بالدقيقة 69، ارتطمت بالمدافع دي ليخت ومرت بجوار القائم الأيمن لتشيزني الذي وقف بمرماه يشاهد الكرة التي كادت أن تسكن مرماه.

رونالدو عاد بمحاولة من الجهة اليسرى بعدما حاول مراوغة دي فري، ليسدد تصويبة أرضية قوية أبعدها هاندانوفيتش عن مرماه.

وفي الدقيقة 80، سجل هيغوين الهدف الثاني ليوفنتوس بعد عدة لمسات من رونالدو إلى بيانيتش الذي مرر الكرة للأرجنتيني وسط خطأ في التمركز من باستوني مدافع الإنتر، ليسدد المهاجم كرة قوية في الشباك.

وأهدر فيتشينو فرصة تعديل النتيجة، بعدما انفرد بمرمى يوفنتوس بالدقيقة 85، ليسدد كرة أرضية ويتصدى تشيزني ويبعدها عن مرماه.

واستمرت محاولات إنتر بلا جدوى حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز يوفنتوس.