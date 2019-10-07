الان تتابع “الخارجية”: نعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت وزارة الخارجية، إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأضافت الوزارة، أن المملكة تعمل على إقامة عدة مشروعات بالشراكة مع السودان، فضلًا عن تطوير عدد من المشروعات القائمة.

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