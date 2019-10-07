الان تتابع رئيس البرلمان العربي يدين قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن بالعراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبادنى الدولة العراقية.
وحث رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له، اليوم، الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدًا وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
وقال: “نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق”، ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن
وإحراق مباني الدولة”.
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