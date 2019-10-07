الان تتابع زلزال يودي بحياة شخص في باكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران إثر انهيار منزل في مدينة ميربور جراء زلزال ضرب شمال باكستان صباح اليوم بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلزال في باكستان أن مركز الزلزال كان على بُعد 15 كيلومترا شمال مدينة جهلوم بإقليم البنجاب، وضرب نفس المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي بقوة 5.8 درجات والذي أدى إلى مقتل نحو 40 شخصاً. من جانبها قامت السلطات المحلية بانتشال جثة القتيل ونقل المصابين إلى المستشفى القريب.

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