صحيفة بريطانية: جونسون يتحدى الملكة لـ«تقيله»

جدة - عمرو شويل كشف مساعدون كبار في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون على استعداد لتحدي الملكة

إليزالبيث الثانية لكي تقيله بدلا من أن يتقدم باستقالته، في الوقت الذي يحاول فيه الدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر الجاري، وفقا لصحيفة صنداي تايمز البريطانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مساعدين رفيعى المستوى لجونسون أنه لن يتنحى إذا ما رفض الاتحاد الأوروبي مقترحاته بشأن خروج بريطانيا من التكتل، وحتى إذا أعلن أعضاء برلمان المملكة المتحدة عدم ثقتهم في حكومته واتفقوا على اختيار رئيس وزراء انتقالي ليحل محله.

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وأضافت الصحيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضع المملكة المتحدة على مسار مواجهة دستورية ، قليلا ما حدثت في السابق: فقد وعد جونسون بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/ أكتوبر الجاري سواء نجحت المحادثات أم لم تنجح في حين أن البرلمان قد أصدر بالفعل تشريعا يمنع خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وقال أحد الأعضاء رفيعي المستوى في حزب المحافظين لن يغادر رئيس الوزراء مقره ما لم تحضر الشرطة إلى أبوابه ومعها أمر بإلقاء القبض عليه “.

وأوضحت الصحيفة أن آخر مرة أقال فيها ملك بريطانيا رئيس وزراء من منصبه كانت في عام 1834.